80 тысяч за квадрат – реальная цена: в правительстве Приморья рассказали, как будут снижать стоимость жилья в регионе

Жилье в Приморье планируют сделать доступней за счет инфраструктурной поддержки инвесторов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снизить стоимость квадратного метра во Владивостоке, а, следовательно - повысить доступность жилья для населения поможет инфраструктурная поддержка застройщиков со стороны краевого бюджета, которая начнет применяться уже в следующем году, сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Отвечая на вопрос журналистов о непомерно высокой стоимости жилья во Владивостоке, Вера Щербина отметила, что у краевого правительства нет механизмов законодательного регулирования рынка жилой недвижимости, но оно пытается влиять на ситуацию за счет реализации собственных проектов, а также инфраструктурной поддержки застройщиков.

Эта мера поддержки начнет применяться уже в наступающем году, правительство уже получило на эти цели инфраструктурный кредит 9,4 миллиарда рублей от Минфина.

Председатель приморского правительства отметила, что речь, в частности, идет о проектах во Владивостоке, в Уссурийске, а также проектах группы компаний «ДНС» в Надеждинском районе.

- Мы сейчас пытаемся повлиять на стоимость квадратного метра через инфраструктуру – то есть мы будем делать дорогу, проводить свет, газ, электричество, то есть все то, что раньше застройщик делал за свои средства и включал это в цену. И все это больше не будет ложиться на инвестора, а, соответственно, и на стоимость квадратного метра. И то жилье, которое мы будем строить по этой программе, оно будет дешевле, чем на рынке, - сказала Щербина.

Она отметила, что поддержку получат только те застройщики, которые гарантируют, что стоимость квадратного метра будет меньше, чем на рынке.

На уточняющий вопрос корреспондента «КП-Владивосток», к какой стоимости квадрата в таком жилье в правительстве считают справедливой, Вера Щербина уточнила, что реальная цена - 80 тысяч рублей за квадратный метр. В частности, по такой цене в настоящее время в разных городах края строится арендное жилье, которое предоставляют врачам и учителям.