Во Владивостоке осужден хирург, убивший студента ТГМУ слишком поверхностным осмотром

Фигуранта отправили в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач владивостокской клинической больницы получил приговор Советского районного суда. Ближайшие два года хирург проведет в тюрьме по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Безалаберность врача привела к гибели студента ТГМУ, сообщили в пресс-службе суда.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", в 2019 году студент обратился к хирургу в приемное отделение Владивостокской клинической больницы №2 с направлением от другой поликлиники с болью в животе. Дело в том, что за неделю до этого юноша попал в аварию.

Дежурный врач-хирург парня осмотрел, однако, имея всю необходимую аппаратуру для диагностики, решил ею не пользоваться. Врач ограничился наружным осмотром и ультразвуковым исследованием печени, желчного пузыря и живота - искал свободную жидкость. Горе-специалист не госпитализировал юношу, больного отправили на амбулаторный прием по месту жительства. Внутренняя рана при этом продолжала мучить парня, и через два дня студент скончался в общежитии ТГМУ.

Уголовное дело рассматривали чрезвычайно долго: мать успела уехать из Приморья, ей пришлось наблюдать за ходом суда по видеосвязи. Фигурант осужден, но это не вернет ей сына. Помимо лишения свободы, врачу также запретили практиковать еще полтора года после освобождения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03