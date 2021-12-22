Несколько сотен гектаров леса уничтожены огнем в нацпарке "Земля Леопарда" в Приморье

Горящий лес. Фото: пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Крупный пожар удалось потушить у границ нацпарка "Земля Леопарда" - на особо охраняемую территорию пламя не попало. Тушение осложнилось отсутствием снега в этом районе заповедных земель. Сгорели в сумме несколько сотен гектаров земли, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе ФГБУ "Земля Леопарда".

Как отметили в пресс-службе, причиной огня мог стать поджог Не исключены и новые возгорания: из-за салютов и фейерверков.

- В нашей работе настал период контрастов. Северная и центральная части нацпарка покрыты снегом, из-за наста организовываем подкормку для копытных, а всего в 100 километрах, у границ южной части, полыхает пожар. Здесь все сухо. Нацпарк мы отстояли. Огромную роль сыграли заранее подготовленные нами минерализованные полосы. Несмотря на большую протяженность пожара, вскопанные участки земли стали барьером, помогли остановить и потушить пламя, – рассказала Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране территории.

По всей территории национального парка возведено 340 километров минерализованных полос – преград для распространения огня. Для контроля ситуации с воздуха используются беспилотники. Нарушители в случае намеренного поджога будут найдены и наказаны.

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