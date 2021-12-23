Приморский школьник курил на уроке и пытался поджечь волосы однокласснице

Приморский школьник выводит своими «шалостями» учителей и учеников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неадекватное поведение ученика младших классов побудило учителя средней школы в Октябрьском районе Приморья обратиться в полицию. Очередной вопиющий поступок мальчика стал настоящей головной болью для всего класса.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», проблемный 5-классник постоянно выводил своими шалостями учителей и учеников, срывая уроки и задираясь к одноклассникам. Чашу терпения педагога переполнила его очередная выходка, когда он прямо на занятии начал демонстративно курить электронную сигарету.

Малолетний хулиган на замечания учителя ответил грубостью, а затем еще и попытался поджечь зажигалкой волосы сидящей впереди девочки. Только после этого учитель выпроводила школьника из класса и пожаловалась на него в полицию.

Преподаватель попросила как-то повлиять на проблемного ребенка, так как справиться своими силами учителя уже не могут. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетним взяли малолетнего хулигана на заметку и начали проверку. Не исключено, что после беседы «грозу школы» поставят на профилактический учет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03