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Владивосток22 декабря 2021 8:11

Во Владивостоке в трагической смерти собаки в автоаварии обвинили саму хозяйку

Водитель уехал сразу же
Ростислав САХАЛИНОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
За секунду до столкновения. Фото: принтскрин видео, kondrashina2712

За секунду до столкновения. Фото: принтскрин видео, kondrashina2712

Трагически оборвалась жизнь домашнего питомца во Владивостоке на Надибаидзе - запись с камер наблюдения опубликовала сама хозяйка, как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток".

- За домом возле магазина была сбита собака! Машина проехала по собаке, даже не остановившись! Прошу помощи, кто видел - напишите, пожалуйста! - подписала фотографию автор.

В комментариях приморцы выразили свои соболезнования: однако ситуация разделила комментанторов. Жители сообщили, что виновата сама хозяйка: ведь поводок очень важен и в том числе защищает пса от необдуманных действий.

Стоит согласиться с некоторыми тезисами: самовыгул домашних питомцев очень опасен.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03