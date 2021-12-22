Во Владивостоке в трагической смерти собаки в автоаварии обвинили саму хозяйку

За секунду до столкновения. Фото: принтскрин видео, kondrashina2712

Трагически оборвалась жизнь домашнего питомца во Владивостоке на Надибаидзе - запись с камер наблюдения опубликовала сама хозяйка, как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток".

- За домом возле магазина была сбита собака! Машина проехала по собаке, даже не остановившись! Прошу помощи, кто видел - напишите, пожалуйста! - подписала фотографию автор.

В комментариях приморцы выразили свои соболезнования: однако ситуация разделила комментанторов. Жители сообщили, что виновата сама хозяйка: ведь поводок очень важен и в том числе защищает пса от необдуманных действий.

Стоит согласиться с некоторыми тезисами: самовыгул домашних питомцев очень опасен.

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