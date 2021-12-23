Зажата в кабине: в жесткой лобовой аварии протаранена легковушка в Приморье

Фото: принтскрин видео ДТП, @dpscontroller
Утром в Приморье произошло ужасное ДТП на участке Владивосток - Находка: авария случилась за придорожным кафе у села Петровка, стало известно "Комсомольской правде - Владивосток" из соцсетей (dpscontroller).
Водитель Toyota Prius неожиданно выехал на встречку - а там столкнулся с другим автомобилем. Почему он не справился с управлением, пока неизвестно - дорога была сухой и ровной.
В салоне протараненного автомобиля зажало женщину: немедленно прибыли скорая, пожарная. Спасателям пришлось деблокировать девушку из кабины - по предварительной информации, ей удалось выжить.
Редакция уточнит обстоятельства.
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