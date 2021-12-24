В Приморье осудят чиновника, который сдал некачественное жилье детям-сиротам

За халатное отношение к работе приморский чиновник пойдет под суд. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замдиректора по капитальному строительству. Начальник отдела капитального строительства КППК «Приморкрайстрой» обвиняется в халатности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

По информации пресс-службы, с 2017 по 2019 год в Лесозаводске строились дома для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. В августе 2019 года помещения были сданы начальнику отдела капстроительства «Приморкрайстрой». Заказчик не провел должную проверку зданий, у которых, как оказалось, имелись дефекты. Была сделана некачественная установка оконных блоков и дверей, вентиляционных каналов и крыши. В итоге дети, для которых предназначалось жилье, получили некачественные квартиры.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета Приморья, при сдаче домов в акте о выполненных работах не были указаны имеющиеся у зданий неполадки. Из-за дефектов в 44 квартирах снижалась температура, а дождь и другие осадки попадали внутрь помещений.

За халатное отношение и невыполнение своих должностных обязанностей, против бывшего замдиректор по капстроительству возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ. Оно вместе с обвинительным заключением будет передано в Лесозаводский районный суд. Чиновнику грозит штраф до 120 тысяч рублей или исправительные работы до одного года.

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