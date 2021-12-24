На ж/д переезде в Большом Камне водитель, уснув за рулем, протаранил два автомобиля

Фото: bkamen_news

В Приморье произошла шокирующая авария: пожилой водитель уснул за рулем и протаранил две машины, помяв их как железные банки. Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей (bkamen_news).

ДТП произошло на железнодорожном переезде трассы в Большом Камне. О том, что водителем был пожилой мужчина, сообщили очевидцы. Они опубликовали кадры в соцсети.

Фото: bkamen_news

Подробности еще устанавливаются: о пострадавших нет сведений. На кадрах видно, что побиты правый бок автомобиля такси и передние кабины двух легковушек.

Фото: bkamen_news

- Аж литье порвало, - добавили в комментариях.

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