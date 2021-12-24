Машину Деда Мороза заметили на одной из улиц Владивостока

На дорогах Владивостока проехал сверкающий разноцветными огнями автомобиль Фото: принтскрин видео.

На дорогах Владивостока проехал сверкающий разноцветными огнями автомобиль, машину уже прозвали современным аппаратом Деда Мороза.

- Огонь! Молодец владелец. Себе настроение и окружающим, - пишут приморцы.

- Владелец этого авто решил скрасить серые будни и поднять людям настроение, видимо.

- Как-то меня на ЖД вокзал вёз таксист с похожей иллюминацией. Машину остановили сотрудники ДПС, заставили всю эту лабуду снять, а потом увели водителя в свой автомобиль и стали протокол писать. Я едва на поезд успела. Всех с наступающим, - поделилась своей историей под видео с необычной машиной жительница Приморья.

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