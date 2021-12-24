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Владивосток24 декабря 2021 6:59

Битва за бензин. В заварушке у заправки во Владивостоке водители устроили жестокий самосуд

Конфликт произошел из-за мелочи - мужчина хотел влезть без очереди
Ростислав САХАЛИНОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Приморцы утверждают, что такая ситуация - не редкость. Из архива КП

Приморцы утверждают, что такая ситуация - не редкость. Из архива КП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заварушка у заправки во Владивостоке в районе Седанки переросла в серьезную драку, которая попала на камеры очевидцев, узнала "Комсомольская правда - Владивосток" в соцсетях.

На кадрах двое мужчин ожесточенно сражаются за бензин - предположительно, причиной конфликта стало "несанкционированное влезание" в очередь. Происходящее комментируют голоса за кадром:

- Неужели никто не поможет?, - спрашивает женщина водителя, который издалека снимает видео.

Приморцев ситуация не удивила: многие в комментариях, где опубликовали видеокадры, пишут, что нечего лезть без очереди и что на заправке - всегда суета.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03