Угнать за 60 секунд: в Приморье водитель рефрижератора лишился авто, пока выгружал товар

Житель Владивостока угнал рефрижератор в Приморье Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Водитель-экспедитор лишился машины во время разгрузки продуктов в одном из торговых центров Находки. Мужчина оставил без внимания «рефку», которую угнал житель Владивостока.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что преступление произошло в утренние часы возле ТЦ «Находка Мега». Во время выгрузки продуктов водитель увидел, что его машину угнали. Преступник просто сел за руль заведенного авто и уехал с места происшествия. Стоимость похищенной машины превысила миллион рублей.

Шокированный произошедшим доставщик товаров вызвал полицию. Вскоре угонщика задержали. Находящийся за рулем похищенного рефрижератора нетрезвый житель Владивостока не смог внятно пояснить причины своего поступка.

Любителя приключений доставили в отдел полиции, где по факту похищения авто возбудили уголовное дело. Мужчине теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

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