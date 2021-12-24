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Владивосток24 декабря 2021 8:22

Из-за серьезной аварии во Владивостоке низководный мост закрыт, на участке огромная пробка

Затор движения растянулся на километр
Руслан НОВИКОВ
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Фото: принтскрин видео, holy_news24

Фото: принтскрин видео, holy_news24

Перед Низководным мостом во Владивостоке произошло серьезное ДТП с несколькими автомобилями, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" очевидцы. Мост временно перекрыли, на участке дороги - огромный затор движения.

Видео с места публикуют также и в соцсетях. На кадрах пробка напоминает железную змею из автомобилей. На момент написания материала ситуация улучшается: машины убирают с дороги, пробка должна "рассосаться".

Редакция уточняет обстоятельства аварии. Информации о пострадавших еще нет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03