Часы издевательств, побоев и насилия: жительница Владивостока стала жертвой изверга в собственной квартире

Мужчина несколько часов издевался над хозяйкой квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Советского района Владивостока стала жертвой насилия в собственной квартире. Преступник не только избил ее, но и изнасиловал, угрожая убийством. Нападавшего задержали наружные наряды полиции.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», преступление произошло вечером в квартире одного из домов на улице Кутузова, где хозяйка жилища пережила страшные часы издевательств, побоев и насилия.

Шокированная 38-летняя женщина вызвала полицию и сообщила о нападении. По ее словам, настоящим извергом оказался знакомый, который не так давно освободился из колонии. Сама пострадавшая неоднократно пыталась прервать общение и не хотела его видеть, но рецидивист всячески напоминал о себе.

В злополучный вечер он под надуманным предлогом проник в ее квартиру, пообещав скоро уйти. Но дружеского разговора не получилось. Мужчина стал вести себя агрессивно, а затем выхватил нож и напал на свою жертву.

Он избил женщину, а затем силой сорвал с нее одежду и несколько часов измывался, подвергая пострадавшую сексуальному насилию. Только ночью негодяй покинул квартиру и скрылся. Придя в себя, горожанка вызвала полицию и рассказала о нападении.

Оперативники вскоре задержали подозреваемого, которым не так давно освободился из колонии. Ранее мужчина был судим за кражи, грабежи и разбойные нападения. По факту совершенного под угрозой убийства изнасилования возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит новый срок - до 10 лет лишения свободы.

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