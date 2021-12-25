Нереальный минус: сильные морозы не дают приморским автолюбителям завести машины

Из-за сильных морозов автолюбители Приморья не могут завести свои машины. Фото: Милана СОКОЛ

Как и обещали синоптики, сегодня на Приморье обрушились сильные морозы, из-за которых совсем не хочется выходить из дома. Однако те, кто все же оказался на улице, столкнулись с некоторыми неприятностями.

Сегодня, 25 декабря, жители Приморья делятся в социальных сетях фотографиями своих термометров и с ужасом отмечают, что не помнят таких холодов. Так, судя по фотографиям интернет-синоптика pogoda_25_region, в дальневосточной столице температура около -37°С, в Находке -30°С. В Анучинском районе в 8 утра термометры показывали почти -40°С.

Как бы ни хотелось сидеть дома в тепле за чашкой чая, некоторым все-равно пришлось выйти на улицу, чтобы отправиться за подарками к Новому году или на работу. Кто-то может подумать, что обладателям личных автомобилей сегодня повезло, ведь им не надо мерзнуть в ожидании автобуса. Однако автолюбители Приморья могут с этим поспорить.

В социальных сетях появилась фотография машины, лобовое стекло полностью покрыто инеем. Судя по надписи «Замерз, пошел на автобус», водитель из-за холода не смог завести машину, и отправился по делам на другом транспортом средстве.

В комментариях некоторые посоветовали поменять аккумулятор, и тогда, по мнению приморцев, даже в самые лютые морозы автомобиль обязательно заведется. Но тех, у кого также возникли проблемы с автомобилями, оказалось больше.

- Дубак такой. Моя машина держалась всю неделю, но сегодня наше везение закончилось.

Некоторые водители оставляют автомобили и идут ждать автобус. Фото: instagram.com/irecommend_vdk

Напомним, что владивостокцы стали свидетелями удивительного и красивого природного явления, которое возникло из-за разницы температур между водой и воздухом. Над морем образовался густой пар который почти спрятал портовые корабли.

Стоит отметить, что сильные морозы атаковали не только Приморье, но и Хабаровский край. в регионе температура достигает -42°С.

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