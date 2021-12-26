Угрозы нет, ездить можно: эксперты дали заключение по трещине на Рудневском мосту во Владивостоке

Появившаяся на Рудневском мосту трещина опасности не представляет, заявили в мэрии Фото: Милана СОКОЛ

Трещина, появившаяся на Рудневском мосту во Владивостоке не представляет угрозы для автомобилистов и не грозит обрушением конструкции. К такому выводу пришли эксперты по итогам обследования сооружения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства совместно с представителями компании «Гипростроймост» обследовали деформационный шов на Рудневском мосту Владивостока, где утром 26 декабря появилась трещина шириной во всю проезжую часть.

- По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационный шов моста разошелся. Однако, как показало обследование, угрозы разрушения нет. Конструктивные элементы моста в норме, опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций влияющих на надежность сооружения не выявлено. Движение на мосту не перекрывалось. Наблюдения за швом будут продолжены, - сообщили в мэрии.

Там также напомнили, что уже ведется разработка проектно-сметной документации на строительство нового мостового сооружения, который придет на смену Рудневскому мосту.

- Завершить ее и получить заключение госэкспертизы должны в следующем году. Предполагается строительство нового моста, после чего старый демонтируют и на его месте построят мост-дублер. Таким образом, движение в каждом направлении будет осуществляться по двум полосам, - уточнили в городской администрации.