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Владивосток27 декабря 2021 0:16

Порядка 850 жителей остались без света из-за аномальных морозов в Шкотовском районе

Для мониторинга на период штормового предупреждения из-за холодов создали оперштаб
Руслан НОВИКОВ
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Морозы в минувшие выходные достигли пугающих значений

Морозы в минувшие выходные достигли пугающих значений

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Порядка 850 жителей Шкотовского района остались без света из-за непогоды. В устранении аварии участвовали 16 специалистов в трех бригадах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", свет отключали в течение четырех последних суток. Из-за низких температур возросла нагрузка на сети - за этим следил организованный на время погодной аномалии оперштаб. Без электричества, хоть и на короткое время, оставались Находкинский городской округ, Большой Камень, часть жителей Владивостока, Надеждинского, Партизанского, Хасанского района.

- В Надеждинском районе 24-25 декабря поступали многочисленные жалобы по качеству электроэнергии, при проведении замеров определено несоответствие качества электроэнергии у части жителей, для увеличения напряжение построена новая ЛЭП 6 кВ в районе поселка Соловей ключ протяженностью 3 километра. В 18.25 субботы уровень напряжения приведен в соответствие, - уточнили специалисты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03