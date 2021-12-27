Порядка 850 жителей остались без света из-за аномальных морозов в Шкотовском районе

Морозы в минувшие выходные достигли пугающих значений Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Порядка 850 жителей Шкотовского района остались без света из-за непогоды. В устранении аварии участвовали 16 специалистов в трех бригадах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", свет отключали в течение четырех последних суток. Из-за низких температур возросла нагрузка на сети - за этим следил организованный на время погодной аномалии оперштаб. Без электричества, хоть и на короткое время, оставались Находкинский городской округ, Большой Камень, часть жителей Владивостока, Надеждинского, Партизанского, Хасанского района.

- В Надеждинском районе 24-25 декабря поступали многочисленные жалобы по качеству электроэнергии, при проведении замеров определено несоответствие качества электроэнергии у части жителей, для увеличения напряжение построена новая ЛЭП 6 кВ в районе поселка Соловей ключ протяженностью 3 километра. В 18.25 субботы уровень напряжения приведен в соответствие, - уточнили специалисты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03