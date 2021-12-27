Во Владивостоке загорелся рынок на улице Пихтовой

Фото: dpskontrol125rus

Густой черный дым окутал рынок на Детском парке во Владивостоке (улица Пихтовая). Возгорание ликвидируют пожарные, причины и масштабы огня пока не установлены, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток".

- По оперативным данным сегодня в 11:23 на телефон пожарной-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на рынке по ул. Пихтовая Владивосток. К месту пожара незамедлительно были направлены пожарные расчеты. Информация уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

Фото: dpskontrol125rus

Продавцы, сообщили очевидцы, пытаются спасти товар. Людей постепенно эвакуируют.

Фото: Предоставлено КП

Редакция проследит за развитием событий.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:25. Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку по факту возгорания. По поручению краевого прокурора Сергея Столярова на место происшествия выехал прокурор района Константин Харченко. При наличии основания будут приняты меры, сообщили в пресс-службе ведомства.

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