Красотка из соцсетей назначает свидания в театре Владивостока и просит купить билеты на липовом сайте

Блондинка из соцсетей обманывает желающих пригласить ее на свидание жителей Владивостока Фото: Евгения ГУСЕВА

Доверчивость во время знакомства на популярном сайте с таинственной красавицей обернулась для жителя Владивостока финансовыми потерями. Парень надеялся на встречу и купил билеты через ссылку на сайте, который оказался поддельным.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», внимание молодого человека привлекли фотографии красивой блондинки, которая хотела познакомиться. Приятное общение быстро вскружило голову пользователю соцсетей, который предложил девушке встречу.

Красотка быстро согласилась и назначила свидание в театре, попросив купить билеты. Девушка прислала ссылку на сайт культурного заведения, где можно было заказать билеты онлайн. Доверчивый парень быстро оформил покупку, но не получил на свою почту электронные билеты.

Тогда блондинка «разыграла спектакль», убедив молодого человека оплатить заказ еще раз. По ее словам, разницу в цене ему якобы вернут в театральной кассе. В результате пострадавший перевел на указанный на сайте счет почти 15 тысяч рублей, но так и не получил билеты. Девушка вскоре перестала выходить на связь и больше не отвечала на его сообщения.

Парень заподозрил неладное и вскоре выяснил, что ссылка на сайт была поддельной, так как в настоящем театре никаких премьер на выбранную им дату не планировалось.

Обманутый молодой человек обратился в полицию и сообщил о мошенничестве. Он предоставил переписку с виртуальной красоткой и номер счета, куда он перевел деньги. Стражи порядка установили, что он не единственный, кто клюнул на уловку интернет-аферистки.

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка. Личность обманщицы-театралки устанавливается.

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