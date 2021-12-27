Фото: ПримПоиск

В Большом Камне пропал 50-летний мужчина 27 декабря. Он ушел от магазина "Реми" по адресу Аллея Труда, 8. Об этом сообщили в организации "ПримПоиск", к работам подключили МВД.

Александру Деркачу на вид 50 лет, его рост около 175 сантиметров, худощавый, седые волосы, короткая стрижка, серые глаза. Сообщается, что он вышел с черной собакой средних размеров на черном поводке с красной рулеткой. Может быть дезориентирован, уточнили волонтеры.

Был одет в куртку с капюшоном, черные штаны, коричневую ботинки, черную шапку. Если вы располагаете информацией об этом человеке, свяжитесь с МО МВД "Большекаменский" (8 (42335) 5 36 68), либо с волонтерами ПримПоиска (8 994 004 41 46); primpoisk25@gmail.com.

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