Во Владивостоке две школьницы стали жертвами сексуального насилия

Пострадавшими от действий педофила стали две школьницы Владивостока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемого в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних задержали в Советском районе Владивостока. Мужчина воспользовался доверчивостью детей и распустил руки.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что преступление произошло в квартире одного из домов на улице Кирова, где подозреваемый проживал с женщиной и ее дочкой от первого брака.

Однажды, когда к малолетней девочке пришла ее подружка, извращенец решил воплотить в жизнь свои сексуальные фантазии. Воспользовавшись доверчивостью детей, он совершил в отношении них действия сексуального характера.

Спустя время одна из девочек рассказала о произошедшем матери, которая и обратилась в полицию. Оперативники доставили мужчину в отделение, где он описал шокирующие детали случившегося. По факту насильственных действий сексуального характера в отношении двух школьниц, не достигших возраста 14 лет, возбудили уголовное дело.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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