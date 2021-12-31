В Приморье бойцовская собака набросилась на полицейских, пришлось стрелять

Пес бойцовской породы держали в страхе всю округу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники полиции Дальнегорска вынуждено применили табельное оружие, чтобы обезвредить напавшую на них собаку бойцовской породы. Ранее это животное покусало женщину в жилом квартале недалеко от средней школы и сада.

«Комсомольская правда - Владивосток» выяснила, что сначала в полицию поступил тревожный сигнал о нападении агрессивной собаки на местную жительницу в районе одного из домов на улице 50 лет Октября. Женщина сумела отбиться и забежала в подъезд.

Когда двое полицейских приехали на место, бойцовский пес набросился на одного из них. Сержант попытался применить газовый баллончик, но он никак не повлиял на животное. Тогда страж порядка применил табельное оружие и три раза выстрелил в собаку, которая убежала в сторону частного сектора.

Во время поисков серьезно раненное животное нашли с помощью его хозяев, которые пообещали усыпить собаку. По факту применения табельного оружия сотрудниками полиции проводится служебная проверка.

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