В Приморье мужчина получил пикантное огнестрельное ранение

Жителя Приморья подстрелили из ружья в собственном автомобиле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи скорой доставили в больницу Уссурийска местного жителя с необычным огнестрельным ранением. Мужчина получил заряд дроби прямо в ягодицы из-за неосторожного обращения с ружьем.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», травму 23-летний пострадавший получил в салоне собственной машины, когда вместе с другом поехал в одно из сел под Уссурийском. Видимо, мужчины хотели поохотиться, так как знакомый пострадавшего держал в руках ружье.

Во время оживленной беседы вооруженный пассажир стал крутить в руках ствол, который был заряжен дробью. В результате неловких манипуляций ружье неожиданно выстрелило. Заряд попал в ягодичную область владельца машины.

От произошедшего оба мужчины испытали шок – один от боли, второй – от предстоящей ответственности, так как лицензии на оружие у него не было. В конечном итоге они вызвали скорую, врачи которой доставили раненого в больницу.

Полицейские обнаружили в салоне авто ружье и отвезли горе-охотника в отделение для разбирательства. Мужчина пояснил, что выстрелил случайно, поэтому он не виноват. По факту огнестрельного ранения проводится проверка. Стрелявшему грозит штраф за хранение охотничьего ружья без специального разрешения.

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