"Его трясло": спасение пленника из ледяной тюрьмы потрясло приморцев

На кадрах оленя трясет от холода. Фото: принтскрин видео, newsbox24.tv_

Пятнистый олень попал в ледяной плен во Владивостоке на Русском острове. Очевидцы помогли чем смогли: дальнейшая судьба животного пока не известна. Запись облетела социальные сети, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток".

Мужчина накрыл копытного одеялом. Животное на кадрах уже не пытается подняться - все произошло в аномальный в Приморье холод. К ослабленному оленю вызвали спасателей. В комментариях приморцы в шоке:

- Как же его трясет! Невозможно смотреть... - пишет жительница.

Напомним, на Русском острове пятнистый олень не обитает. Копытное могло пройти по льду, однако миграция вне стада маловероятна. Бытует версия, что олень сбежал из частного зоопарка.

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