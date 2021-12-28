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Владивосток28 декабря 2021 5:03

"Его трясло": спасение пленника из ледяной тюрьмы потрясло приморцев

Пятнистый олень застрял в лютый мороз на берегу Русского острова
Ростислав САХАЛИНОВ
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На кадрах оленя трясет от холода. Фото: принтскрин видео, newsbox24.tv_

На кадрах оленя трясет от холода. Фото: принтскрин видео, newsbox24.tv_

Пятнистый олень попал в ледяной плен во Владивостоке на Русском острове. Очевидцы помогли чем смогли: дальнейшая судьба животного пока не известна. Запись облетела социальные сети, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток".

Мужчина накрыл копытного одеялом. Животное на кадрах уже не пытается подняться - все произошло в аномальный в Приморье холод. К ослабленному оленю вызвали спасателей. В комментариях приморцы в шоке:

- Как же его трясет! Невозможно смотреть... - пишет жительница.

Напомним, на Русском острове пятнистый олень не обитает. Копытное могло пройти по льду, однако миграция вне стада маловероятна. Бытует версия, что олень сбежал из частного зоопарка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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