Новогодний трамвай с Дедом Морозом и музыкальным шоу вышел на линию Владивостока

Дед Мороз раздавал пассажирам подарки. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

Во вторник, 28 декабря, в дальневосточной столице запустили праздничный трамвай. Такой подарок сделали жителям Владивостока сотрудники ОАО «Электрический транспорт». Внутри трамвая гостей ждали не только яркие новогодние украшения, но и Дед Мороз со Снегурочкой, а также музыкальное шоу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Во время шоу гости делали памятные фотографии. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

Внутри трамвай украшен разноцветными гирляндами, мишурой, а возле окна стоит главный атрибут Нового года – зеленая елка, которая словно сияет на солнце. Праздничное настроение гостям подарили Дед Мороз и его помощница Снегурочка, которые раздавали сладкие подарки.

Кроме главных героев Нового года своим выступлением людей порадовал творческая группа МБУК дом культуры «Традиции и современность». В ярких и красочных костюмах коллектив спел веселые песни, а пассажиры охотно подпевали знакомым музыкальным композициям.

На протяжении всего шоу владивостокцы не могли сдержать улыбки на своих лицах, любовались украшениями, фотографировали происходящее и делали селфи с творческим коллективом и дедом морозом.

Владивостокцы радостно подпевали знакомым песням. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

- Дед Мороз и Снегурочка очень дружелюбные, а песни какие веселые. Иногда хотелось встать и начать танцевать! У меня новогоднего настроения не было, да и я одна праздную, но после выступление оно сразу поднялось, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» жительница города Валентина.

Не обошлось выступление и без новогодней красавицы. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

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