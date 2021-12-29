Почти 90 тысяч книг получат маленькие жители Приморья в рамках благотворительной программы «FESCO Детям»

Издания выпущены в рамках программы «FESCO Детям». Фото: предоставлено пресс-службой FESCO.

В преддверии нового года Транспортная группа FESCO представила во Владивостоке две книги для семейного чтения. Презентация состоялась в центральной детской библиотеке А. П. Чехова.

FESCO поддерживает устойчивое развитие Приморья. Для этого компания стремится создать как можно больше возможностей для самореализации жителей региона, в том числе и самых маленьких. Очень важно, чтобы у всех детей был как можно более прямой доступ к качественному образованию, хорошим книгам и активностям, которые поддерживали бы их естественную тягу к знаниям. Именно на это направлена программа «FESCO Детям» и проект по переизданию книг, как ее составная часть.

Транспортная группа FESCO дарит детям книги для семейного чтения. Фото: предоставлено пресс-службой FESCO.

Большую помощь в реализации проекта оказывают Управление по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока и Приморская региональная общественная организация «Совет многодетных родителей».

– Осенью вместе с FESCO мы реализовали пилотный проект – представили в крае первую книгу. Опыт был признан удачным. В новому году мы не просто передаем книги в учреждения, а дарим самим детям, чтобы ребенок принес книгу домой и показал родителям. Также мы проведем вместе с библиотеками, школами и детскими садами внеклассные чтения, – отметила Оксана Варченко, представитель ПРОО «Совет многодетных родителей».

Транспортная группа FESCO представила книги для семейного чтения в центральной детской библиотеке А. П. Чехова. Фото: предоставлено пресс-службой FESCO.

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