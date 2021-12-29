Полицейские в Дальнереченске спасли истерзанную собаками косулю

Косуля не могла двигаться. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Добрые истории все чаще происходят в преддверии Нового года. В Дальнереченске сотрудникам полиции удалось спасти дикую истерзанную косулю от стаи собак, сейчас копытному ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Сообщение поступило от жителей в отдел, сотрудники оперативно прибыли. Животное лежало под трубами отопления, затравленная косуля лежала у теплой земли и просто не могла подняться из-за травм.

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

- Инспектор ППС прапорщик полиции Василий Ермоленко аккуратно поднял животное и поместил в служебный автомобиль. Затем полицейские отвезли раненую косулю в Дальнереченскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных, где косуле оказали помощь, - уточнила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Приютят красавицу в конном клубе "Арамис" в Дальнереченске. Работники пообещали подопечной уют и заботу.

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