Здание Малого ГУМа во Владивостоке перекрыто нарядом Росгвардии

Фото: принтскрин видео. Артур ВОВЖЕНЯК

Вокруг здания торгового центра «Малый ГУМ» во Владивостоке замечены сотрудники Росгвардии. Они сообщили корреспонденту КП, что проходит эвакуация по причине минирования ТЦ.

Как стало известно «Комсомольской правде - Владивосток», вероятно, что это учебная тревога. На данный момент вход в здание запрещен, сотрудники не ответили, когда ТЦ откроют.

Редакция уточняет обстоятельства операции правоохранительных органов.

Обновление на 12:00:

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту издания уточнили, что ОМОН не привлекался к работе в торговом центре, там были только сотрудники вневедомственной охраны.

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