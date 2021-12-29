В Уссурийске открылся первый в Приморье кадровый центр

На открытии поприветствовали сотрудников, провели круглый стол. Фото: пресс-служба правительства Приморья

В Уссурийске в Приморье 28 декабря открылся первый в крае кадровый центр на базе службы занятости. Он оснащен новым оборудованием, электронной очередью, всеми условиями для маломобильных горожан, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сотрудники, выяснила "КП-Владивосток", прошли переквалификацию, чтобы соответствовать стандартам современных компетенций.

- Центр занятости предстал в новом обличье, но у меня большие надежды, что вместе с комфортом для сотрудников и клиентов пришло удобство обслуживания, - подчеркнул министр профобразования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий.

В пресс-службе отметили, что оборудование такого центра - лишь первая ступень. Комплексную модернизацию центров занятости хотят обеспечить Владивостоку, Находку, Арсеньеву, Михайловскому району. Меры реализуют в рамках нацпроекта "Демография".

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.