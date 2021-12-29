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Владивосток29 декабря 2021 5:26

В Дальнереченске полицейские спасли дикое животное от стаи собак

Во время патрулирования улиц сотрудники полиции заметили затравленную псами косулю
Екатерина МАКСИМОВА
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На служебном автомобиле раненую косулю довезли до ветеринарной станции. Фото: Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»

На служебном автомобиле раненую косулю довезли до ветеринарной станции. Фото: Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»

28 декабря в Дальнереченскую дежурную часть сообщили, что на улице Свободы собаки загнали под теплотрассу дикое животное. К счастью для зверушки сотрудники патрульно-постовой службы как раз находились на дежурстве, они нашли испуганную косулю, которая напуганная без сил лежала под трубами отопления.

- Инспектор ППС прапорщик полиции Василий Ермоленко аккуратно поднял животное и поместил в служебный автомобиль. Затем полицейские отвезли раненую косулю в Дальнереченскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных, где косуле оказали помощь, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Когда животному стало легче его отправили в конный клуб «Арамис», теперь это его новый дом, работники которого обеспечат своей подопечной уют и заботу.

По данным полиции, новый дом косуля обрела в конном клубе «Арамис». Фото: Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»

По данным полиции, новый дом косуля обрела в конном клубе «Арамис». Фото: Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»

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