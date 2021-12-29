Новый фонтан? Поток горячей воды хлынул на Спортивной набережной во Владивостоке

Во Владивостоке на Спортивной набережной прорвало трубу. Фото: dps_vl

На Спортивной набережной во Владивостоке местные жители запечатлели на видео огромный фонтан. Как оказалось, прорвало трубу с горячей водой. Корреспондент «КП-Владивосток» пообщался с пресс-службой ДГК, чтобы узнать причины ЧП.

На видео и фотографиях, которые появились в Инстаграме, огромный поток воды на набережной Спортивной гавани устремляется вверх, затапливая дорогу. Возле него стоит женщина, которая будто не боится оказаться облитой водой.

Как отметили в пресс-службе, вечером 29 декабря произошло повреждение на территории магистральной трассы. Специалисты ДГК выехали на место, чтобы оценить ситуацию.

- В данный момент в районе временно ограничено теплоснабжение части потребителей: 22 здания, среди которые почти половина - административные. Ремонтные работы будут проведены в кратчайшие сроки, - отметили в пресс-службе.

Владивостокцев эта ситуация словно не пугает: все шутят об открытии нового фонтана или катка.

- Все уже сфотографировались у достопримечательности?

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