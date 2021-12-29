В центре Владивостока на тротуар рухнул кусок облицовки 90-летнего здания

Территорию здания оградили из-за обвалившейся облицовки. Фото: предоставлено КП.

Прямо в центре дальневосточной столицы у здания на Светланской улице обвалилась облицовка фасада. Об этом сообщили владивостокцы в социальных сетях.

В Инстаграме появилось видео, где житель Владивостока снимает здание на Светланской. На кадрах видно куски фасада, которые лежат на тротуаре, но люди их словно не замечают и спокойно идут по дороге.

В комментариях развернулось бурное обсуждение ситуации.

- И люди ходят, как зомби. Поражаюсь даже не равнодушию, а отсутствию инстинкта самосохранения.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой администрации, где сообщили, что здание принадлежит Дальрыбвтузу. Поэтому мы связались с пресс-службой ВУЗа и узнали, что стало причиной обвала облицовки.

В пресс-службе объяснили, что ситуация произошла из-за перепадов температур и их низких значений – в фасадной части замерзла, а потом расширилась остаточная вода, из-за которой облицовка начала частично отслаиваться.

Здание оградили, к счастью, отметили в пресс-службе, никто из прохожих не пострадал.

- Прибыла аварийно-строительная бригада для оценки состояния обрушенной части здания и купирования распространения данного процесса на другие участки помещения. Нужно понимать, что зданию более 80 лет, оно является памятником архитектуры. Поэтому его эксплуатационное состояние регулярно проверяется уполномоченными органами и комиссиями. Данную ситуацию рассматриваем как внештатную, однако подконтрольную.

Как рассказали в пресс-службе ВУЗа, утром 29 декабря с территории здания убрали обвалившуюся облицовку.

Также в ведомстве отметили, что перед началом Восточного экономического форума в здании провели косметический ремонт. Капитальный ремонт запланировали на 2022-2024 года.

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