Можно выдохнуть - власти развели фейк о происходящем на границе Приморья с Китаем

Погранпереходы таможни работают с обычной пропускной способностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дальневосточном таможенном управлении рассказали об очередном фейке. Информацию, что на российско-китайской границе скопилось более тысячи фур на пунктах пропуска в Приморье, опровергли специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Распространили дезинформацию ряд СМИ. По данным из "фейка", 3 декабря закрылись четыре из пяти пунктов пропуска в Приморье якобы из-за угрозы коронавируса. В ДВТУ уточнили: из-за эпидемиологической ситуации функционируют 4 автомобильных пункта пропуска. Все - в Приморье. И даже несмотря на ограничения, которые действительно ввели китайские власти, очереди перед пунктами сопоставимы с их ежедневной пропускной способностью.

- Это означает, что прибывшие к границе автотранспортные средства в течение нескольких часов смогут её пересечь. Так, например, по состоянию на утро 28 декабря 2021 года на территории, прилегающей к пункту пропуска МАПП Пограничный – Суйфэньхэ, ожидали убытия в КНР 52 транспортных средства. Учитывая пропускную способность пункта пропуска - 100 автомобилей в обе стороны, все они в этот же день убудут в Китай. Только за прошедший день (27 декабря) через этот пункт пропуска проследовало 122 грузовых автотранспортных средства (61 – в Китай и 61 – из Китая). Оформление автомобилей осуществляется в режиме живой очереди, электронной очереди, действующей на легальных основаниях, на въезд в пункт пропуска нет, - сообщили в пресс-службе.

Транспорт, пересекший российскую границу со всеми документами, своевременно оформляется таможней как при убытии в Китай, так и в обратную сторону. Досмотр осуществляется незамедлительно. За последние две недели через МАПП Пограничный прошло 4,3 тысячи автомобилей (за неделю до этого - 3275). Ввозят овощи, хозтовары, продукты, овощи и фрукты.

При этом, стоит отметить, в Суйфэньхэ и Дуннине введен режим "военного времени" из-за очагов коронавируса. Китай приостанавливал деятельность пунктов пропуска в середине декабря.

Справка

Пропускная способность автомобильных пунктов пропуска в Приморье:

МАПП Краскино - 48 транспортных средств в оба направления,

МАПП Пограничный – 100 транспортных средств в оба направления,

ДАПП Полтавка - 110 автотранспортных средств в оба направления,

ДАПП Турий Рог - 24 транспортных средства в оба направления.

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