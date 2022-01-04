Что почитать с ребенком на новогодних каникулах

Фото: Евгения ГУСЕВА

Читать сказки — всегда интересно и поучительно. А еще — это возможность побольше узнать о культуре разных народов. Составили подборку книг, которые точно понравятся и детям, и взрослым. Найти все их можно в МТС Библиотеке, а читать — прямо со смартфона или планшета.

Японские сказки

Наполненные духовностью и мудростью Востока, «Японские сказки» перенесут читателя в Страну восходящего солнца, познакомят с культурой этой страны и научат добру и справедливости. Волшебные истории из Японии всегда иносказательны, полны мудрости, они обязательно полюбятся детям.

Китайская сказка «Золотая лилия»

Это сказание родом из Поднебесной немного напоминает русскую «Золотую рыбку». Главный герой здесь тоже рыбак, который поймал говорящую рыбу. А дальше начинается история, которая учит быть отзывчивым, дружелюбным и помогать тем, кто попал в беду.

Эвенкийские сказки

Эпос коренного народа Восточной Сибири и Дальнего Востока сильно отличается от традиционных, знакомых с детства сказаний. При прочтении «Эвенкийских сказок» малышей и их родителей ждут захватывающие истории об отважных героях, волшебных животных и рыбах, а также магических существах. Эти сказки всегда небольшие по объему, но уж очень колоритные! Вместе с ними можно многое узнать о культуре и жизни этого самобытного народа. Кстати, эвенкийские сказки можно и послушать. Волшебные истории этого народа собраны и озвучены в книге «Золотая нить» на русском и эвенкийском языке.

Сказки Румынии

Под красочной обложкой «Сказок Румынии» — захватывающие истории о волшебных персонажах. Огнедышащие драконы, летающие змеи, дикие животные, злые колдуны и добрые феи — этим наполнен национальный эпос.

Сказки Эстонии

На страницах книги «Сказки Эстонии» вы встретите карлика с бородой, царя змей, Северного дракона, кузнецов, живущих под землей. Повествование в эстонских сказках неторопливое, сдержанное, но вместе с тем истории увлекательны и поучительны, а добро в конце непременно побеждает.

Сказки Норвегии

Суровые природные условия, близость к морю и самобытные традиции этой земли придают норвежским сказкам особый колорит. Немного мрачные, полные мистики, но обязательно поучительные — эти истории сильно отличаются от привычных нам волшебных историй. Туманные фьорды, дремучие леса, злые тролли, добрые волшебники и сказочные существа — все это вы найдете в книге.

Если захочется почитать не только сказки, то в МТС Библиотеке более 310 тысяч книг и 60 аудиокниг для всей семьи. Приложение доступно для абонентов всех операторов связи.

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