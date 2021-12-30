В Приморье сгорело здание рыбной базы опального бизнесмена Дремлюги

В административном здании базы горел весь второй этаж. Фото: МЧС Приморья

В Приморье вечером накануне, 29 декабря, загорелось здание предприятия рыбной отрасли ООО "Зарубинская база флота". Все произошло в поселке Зарубино Хасанского района - пожарные прибыли уже через 7 минут. Возгоранию присвоили 2 номер сложности, сообщили в пресс-службе МЧС Приморья.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", густые клубы черного дыма шли из второго этажа здания, огонь пытался перейти на стоящие рядом здания, в том числе жилые. Однако специалисты МЧС предотвратили трагедию. В пресс-службе подчеркнули, что все усугубило позднее обращение об огне.

В результате огнем было уничтожено 400 квадратных метров. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Напомним, ВРБ "Зарубинская база флота" имеет отношение к бизнесмену Дмитрию Дремлюге, в мае 2021 года предприятие было признано банкротом. Рукой Дремлюги у ВРБ долг перед "Дальзаводом" в размере более 4 миллионов рублей. Об этом сообщали в Арбитражном суде Приморья. Бизнесмен сбежал из России в 2012 году, на него заведено несколько уголовных дел, в том числе за махинации в аукционах.

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