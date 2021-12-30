Во Владивостоке в популярном банном комплексе на Эгершельде случился пожар

Вместо сгоревшего домика установят новый. Из архива КП Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во Владивостоке 30 декабря сообщили о возгорании в доме банного комплекса "Баня-море". Он расположен на улице Токаревская кошка вблизи маяка, пожарные расчеты прибыли незамедлительно, сообщили в пресс-службе МЧС Приморья.

Деревянная баня полностью была охвачена огнем: 100 квадратных метров площади, по предварительным данным, уничтожено. Задействовано было 4 единицы техники и 12 специалистов МЧС. К счастью, персонал и гости не пострадали.

По данным портала Vl.ru, собственник бани предварительно оценил ущерб в 6 миллионов рублей. По версии владельца, возгорание произошло из-за проблем с проводкой. Сотрудники комплекса сообщили в Instagram, что брони на январь отменены.

Всего в комплексе 4 бани: две большие, средняя и маленькая.

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