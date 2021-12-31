Девушке из Большого Камня посчастливилось стать героиней комикса

Фото: Комиксы BUBBLE

В популярной серии комиксов «Майор Игорь Гром» появятся два новых персонажа. Новость так сильно не удивила бы приморцев, если бы прототипом новой героини не стала девушка из Большого Камня. Полина Русская зацепила создателей своей яркой внешностью и биографией.

Чтобы ввести в историю нового персонажа создатели разместили объявление в социальных сетях. На него откликнулись больше 1500 человек. И среди всех претендентов на роль героя комикса жюри отобрали Александа и Полину.

Новой звезде супергеройской истории 26 лет, она работает почтальоном в городе Большой Камень. Училась на эколога и занималась волонтерством, затем сменила образование на бухгалтера. Когда-то вместе с отчимом рассекала на мотоцикле, а теперь полюбила шахматы, такой вот контраст.

Образы и биографии кандидатов лягут в основу персонажей следующего сюжета серии «Майор Игорь Гром» № 9-12, который будет выходить весной и летом 2022 года.

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