Новогоднее поздравление председателя парламента Приморья

Александр Ролик. Фото: Законодательное собрание Приморского края.

Через несколько часов пробьют куранты, и Приморье одним из первых регионов России вступить в новый, 2022 год, год черного водяного тигра. С важным для всех приморцев праздником спешит поздравить председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. «КП – Владивосток» публикует поздравление парламентариев.

Дорогие приморцы!

От имени депутатов Законодательного собрания и себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был для всех нас годом напряженной работы и непростых испытаний, но мы прожили его достойно – в труде на благо родного Приморья.

Даже в сложных экономических условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, депутатам Законодательного собрания совместно с губернатором и правительством края удалось сохранить все важные социальные расходы: на медицину, образование, помощь и поддержку нуждающимся. И в следующем году более половины средств краевого бюджета будет направлено на социальную сферу.

2021 год был годом выбора – мы формировали новый состав Законодательного собрания и Государственной думы. Все вместе мы решали, каким должно быть наше будущее, и сентябрьские выборы подтвердили высокую гражданскую активность приморцев. Поверьте, ваша поддержка и доверие дорогого стоят.

Наступающий год – год 150-летия со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева. Наследие этого великого человека, где есть советы по улучшению жизни местных жителей, рецепты гармоничного сочетания экономики и природы на благодатной приморской земле, должно стать хорошим подспорьем при разработке и реализации законов о социально-экономическом развитии региона.

Символично, что юбилей прославленного исследователя нашего края совпадает с годом тигра по восточному календарю. Это еще один символ Приморья, наша гордость и бесценное достояние. Пусть это благородное животное убережет нас от всех невзгод в наступающем году.

Пусть 2022 год станет временем добрых перемен, радостных событий и сбывшихся надежд, подарит вам только хорошее настроение, а тепло волшебного праздника останется с вами на весь год.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С Новым годом, дорогие земляки! С новым счастьем!

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.