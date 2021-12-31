Беглого экс-депутата Госдумы от Приморья Сергея Сопчука снова заочно арестовали

Прокуратура добилась повторного ареста беглого политика

Фрунзенский районный суд Владивостока снова вынес постановление о заочном аресте находящегося в бегах бывшего депутата Госдумы от Приморья Сергея Сопчука. Ранее адвокаты политика смогли добиться в краевом суде отмены меры пресечения и рассмотрения в другом составе.

- Суд вынес постановление о его аресте заочно сроком на два месяца, - сообщили в прокуратуре Приморского края.

От «КП-Владивосток» напомним, что в первый раз решение о заочном аресте Сергея Сопчука Фрунзенский суд вынес 26 ноября по ходатайству следствия.

Накануне стало известно, что в отношении него возбуждены уголовные дела по отмыванию денег и незаконному предпринимательству. По связанным с ним адресам прошли обыски, а самого политика объявили в международный розыск – у следствия есть основания полагать, что он в настоящее время находится за границей.

Однако 24 декабря пресс-служба Приморского краевого суда по итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвоката Сопчука сообщила об отмене решения о заочном аресте и направлением материалов на новое судебное разбирательство во Фрунзенский районный суд Владивостока в ином составе.