В Приморье перед Новым годом от коронавируса скончались шесть человек

Коронавирус унес еще шесть жизней в Приморье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Искренне надеемся, что в новом, 2022 году пандемия отступит, а пока же коронавирус продолжает наносить удар. В Приморье накануне праздника от опасной болезни умерли сразу шесть человек, общее число смертей с начала эпидемии достигло 1550.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморье, за минувшие сутки подтвердилось еще 412 случаев заражения COVID-19. За все время в крае заболели 102 017 местных жителей.

К счастью, есть и позитивные новости в преддверии главного праздника в году. Встретить Новый год дома, с семьей, смогут еще 505 выздоровевших человек. Именно столько приморцев вылечились от коронавируса в минувшие 24 часа.

Редакция «КП-Владивосток» желает всем читателям здоровья и только позитивных новостей в в наступающем году.