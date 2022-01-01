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Владивосток1 января 2022 2:19

Первым приморцем, родившемся в 2022 году, стал мальчик

Малыш появился на свет первого января в 01:45
Максим ГРУЗОВ
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Фото: Правительство Приморского края

Фото: Правительство Приморского края

Первый день нового года принес пополнение в одну из приморских семей. Новоиспеченным приморцем,родившемся в новогоднюю ночь, стал мальчик.

- Мальчик весом 3 200 граммов и ростом 50 сантиметров родился 1 января в 01:45, - сообщили в роддоме пресс-службе Правительства Приморского края.

Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

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