Первым приморцем, родившемся в 2022 году, стал мальчик

Фото: Правительство Приморского края
Первый день нового года принес пополнение в одну из приморских семей. Новоиспеченным приморцем,родившемся в новогоднюю ночь, стал мальчик.
- Мальчик весом 3 200 граммов и ростом 50 сантиметров родился 1 января в 01:45, - сообщили в роддоме пресс-службе Правительства Приморского края.
Мама и малыш чувствуют себя хорошо.
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