Во Владивостоке уже несколько дней из колодца раздается плач котят

Неравнодушная жительница города рассказала об этой ситуации в социальных сетях Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во Владивостоке на территории дома ветеранов закрыли колодец с кошкой и котятами тяжелой плитой. Животные несколько дней сидят в ловушке и зовут на помощь. Неравнодушная жительница города рассказала об этой ситуации в социальных сетях.

- Многие пишут, звонят, ждем помощи. Мне обо всем этом рассказала женщина, которая живет в доме ветеранов. Зачем было все это закрывать намертво, я не знаю. Там есть те, кто против кошек, закрывают продухи в подвалы. Мне сказали, что когда-то травили котов. Будем стараться помочь, может мужчин позовем, чтобы они плиту сдвинули, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Эльвира, опубликовавшая пост про котят в социальных сетях.

Предположительно животные сидят в сухом колодце больше трех дней. Люди не знают остались ли они живы, есть надежда на то, что они выживут, если будут охотиться на крыс, но не факт, что они там есть.

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