В Приморье пенсионерка из дома без отопления поздравила чиновников с Новым годом

В видеоролике женщина показала, что на термометре температура в ее квартире -2 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пенсионерка из Приморья, проживающая в аварийном доме записала новогоднее обращение к чиновникам и пожелала им жить так же, как живет она. В видеоролике женщина показала, что на термометре температура в ее квартире -2 градуса.

- Я живу в городе Партизанске, в аварийном доме. Хочу поздравить с Новым годом мэра города, губернатора и всех остальных. Хочу пожелать им жить точно так же, как живу сегодня я. Хочу пожелать им душевного тепла, - сказала пенсионерка на видео.

Женщина пожаловалась на то, что она не может нормально поесть в собственном доме, потому что еда превращается в лед. По квартире она ходит только в теплых вещах, на видео видно, что из-за минусовых температур она разговаривает с паром изо рта.

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