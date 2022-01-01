Во Владивостоке во все дома возобновилась подача тепла

Сотрудники коммунальных служб непрерывно вели работы по устранению аварий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке устранили неисправности на сетях, и теперь во все дома возобновилась подача тепла. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» сообщили в пресс-службе городской администрации.

-Все аварии на сетях ВПЭС устранены. Если где-то наблюдаются проблемы с подачей тепла, необходимо обратиться в управляющую компанию, - разъяснили в пресс-службе.

В четверг без отопления остались жители 41 многоквартирного дома. Сотрудники коммунальных служб непрерывно вели работы по устранению аварий, в том числе и в новогоднюю ночь.

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