В Приморье первыми жертвами ДТП в новом году оказались телочки

О состоянии водителя на данный момент ничего неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке на аэропортовский трассе мазда сбила перебегающих дорогу коров. Теперь у приморцев два вопроса: Что забыли коровы зимой на проезжей части, да к тому же без хозяина? И как водитель не заметил животных, когда ехал по прямой?

- Может перевозили коров да ненароком выпали? Как там вообще они могли оказаться? – пишут в комментариях.

- А мы сегодня в 10:30 проезжали мимо, там пять коров лежало. Валялись по всей дороге, одна только еле живая, остальные мертвые, зрелище, конечно ужасное, - отмечают очевидцы.

О состоянии водителя на данный момент ничего неизвестно.

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