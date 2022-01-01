Во Владивостоке новогодние елки, которые так и не пошли на продажу, оказались в мусорке

Праздник кончился, елки остались. Фото: instagram.com/vtoryak.vdk

Новый год наступил и уже видны грустные последствия елочного бизнеса. Никому ненужные зеленые красавицы оказались утром первого января на площадке для мусора на Кутузова.

Приморцев возмутила такая картина, ведь это уже не повторяется не первый год. Праздник кончился, елки остались, но вместо того, чтобы продать их по малой цене, символ нового года выбрасывают в мусорку.

- Сомневаюсь, что так поступают официальные точки. Но можно было ведь в ботанический сад отвезти или в зоопарк, они просили, - пишут в комментариях.

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