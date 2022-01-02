Снег обрушился на Приморье в воскресенье, 2 января

Январское утро. Фото: Анна СОБОЛЬ

В воскресенье, 2 января, Приморский край окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. По данным синоптиков, в регионе сегодня ожидается местами небольшой снег, переменная облачность, западный умеренный ветер до сильного и морозы до 17 градусов.

В дальневосточной столице сегодня преимущественно без осадков. Ветер возьмет направление с запада и северо-запада, усилившись в течение дня. Температура воздуха здесь до 11 градусов со знаком минус.

В соседнем Уссурийске утром прошел небольшой снег, ветер умеренный, однако температура чуть ниже – до 12 градусов мороза.

В Находке утром также был снег, переменная облачность. Утром ветер слабый, в течение дня западные порывы усилятся. Однако температура здесь на порядок выше – до -5...-7°C.

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