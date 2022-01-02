«Я тоже так хочу». Опасные развлечения на трассе в Приморье попали на видео

Фото: instagram.com/chernosliv18/

Приморцы продолжают праздновать Новый Год. Вечером 1 января местные жители решили поразвлечься прямо на оживленной трассе. Происходящее один из участников дорожного движения снял на видео и выложил в Сеть, за что пользователи «Инстаграм» уже успели окрестить его ябедой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился в городе Уссурийск. В районе улицы Ленинградская местный автомобилист приметил машину, в багажнике которой находился человек. Дверь багажника в этот момент, к слову, была открыта, человек беззаботно сидел на заднем бампере, свесив ноги, а в руках у парня была стеклянная бутылка, судя по всему, с чем-то алкогольным. Стоит отметить, что на транспорте красовалась эмблема популярной таксомоторной компании.

Автора ролика, который двигался с автомобилем в попутном направлении, очень заинтересовала данная картина. Мужчина снял происходящее на видео, а после – выложил ролик в одном из популярных местных пабликов. Там он получил неоднозначные комментарии, только почему-то в свой адрес, а не в адрес нарушителей.

- Ну едут и едут! Никому не мешают! Зачем выкладывать? Стукачи местные! – прокомментировала ролик местная жительница.

Таких комментариев – масса. Автора видео в социальных сетях уже успели окрестить ябедой и посоветовали не обсуждать и не осуждать то, как отдыхают другие люди. Более того, нашлись и те, кто очень бы хотел повторить «подвиг» ночных гонщиков и также прокатиться в багажнике.

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