В новогоднюю ночь сотрудники ДПС в Приморье сделали «невозможное»

Фото: ФРОЛОВ Михаил.

Новогодняя ночь в Приморье не обошлась без чудес. В беду попала девушка с двумя детьми, а на помощь ей пришли сотрудники ДПС. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам пострадавшей, все случилось 31 декабря. Девушка ехала в город Находка с двумя детьми, чтобы там с родными и близкими встретить Новый год. Около 22:00 часов автомобиль, на котором ехала семья, сломался.

- Кое-как я добралась до села Душкино и увидела сотрудников ДПС. Обратилась в ним за помощью. Они сделали невозможное – помогли мне завести машину, и мы доехали до места назначения, - рассказала пострадавшая.

В итоге девушке все же удалось попасть домой, и праздник она встретила в кругу родных и близких. Вот только имен сотрудников, которые ей помогли, девушка в суматохе не спросила и теперь ищет героев через социальные сети.

- Чудеса случаются благодаря таким людям. Очень им благодарна и говорю огромное спасибо. Ребята, вы супер.

Также девушка попросила неравнодушных помощи в поиске полицейских и предположила, что они из города Большой Камень.

Под постом тут же появились комментарии – слова благодарности сотрудникам, а девушку попросили больше в такие дальние путешествия на неисправном автомобиле не ездить.

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