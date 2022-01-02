В новогоднюю ночь сотрудники ДПС в Приморье сделали «невозможное»

Фото: ФРОЛОВ Михаил.
Новогодняя ночь в Приморье не обошлась без чудес. В беду попала девушка с двумя детьми, а на помощь ей пришли сотрудники ДПС. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По словам пострадавшей, все случилось 31 декабря. Девушка ехала в город Находка с двумя детьми, чтобы там с родными и близкими встретить Новый год. Около 22:00 часов автомобиль, на котором ехала семья, сломался.
- Кое-как я добралась до села Душкино и увидела сотрудников ДПС. Обратилась в ним за помощью. Они сделали невозможное – помогли мне завести машину, и мы доехали до места назначения, - рассказала пострадавшая.
В итоге девушке все же удалось попасть домой, и праздник она встретила в кругу родных и близких. Вот только имен сотрудников, которые ей помогли, девушка в суматохе не спросила и теперь ищет героев через социальные сети.
- Чудеса случаются благодаря таким людям. Очень им благодарна и говорю огромное спасибо. Ребята, вы супер.
Также девушка попросила неравнодушных помощи в поиске полицейских и предположила, что они из города Большой Камень.
Под постом тут же появились комментарии – слова благодарности сотрудникам, а девушку попросили больше в такие дальние путешествия на неисправном автомобиле не ездить.
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