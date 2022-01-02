Приморец за 30 минут обчистил три микрокредитные организации

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В Приморье за сутки злоумышленник ограбил сразу три микрокредитные организации, находящиеся на одной улице. Сумму украсть удалось небольшую, но даже за нее парень теперь может получить реальный срок. Подробнее в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло в Находке. Работники трех организаций, расположенных в районе проспекта Мира обратились в дежурную часть с заявлениями о краже. По их словам, неизвестный мужчина открыто похитил у них деньги, применяя физическую силу. Общая сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Все три преступления произошли в один день в течение получаса.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место преступления и по горячим следам задержали нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Екатериновка, что недалеко от Находки. Парень, кстати, ранее уже был судим.

Как сообщают «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в отношении задержанного в следственном подразделении отдела МВД России по городу Находке были возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство, по признакам грабежа и грабежа, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Фигуранта уголовного дела заключили под стражу.

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