Жителей и гостей Владивостока ждет к себе в гости Дед Мороз

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

«Тигровая гостиная Деда Мороза» приглашает детей и взрослых в гости на веселые конкурсы и развлечения. Об этом «Комсомольской правде – Владивостоке» сообщили в пресс-службе мэрии.

Каждый день с 15:00 до 16:00 часов в районе Океанского проспекта, 20, вход в городскую администрацию, Дед Мороз ждет жителей и гостей дальневосточной столицы. Побывать в гостях у Дедушки, рассказать ему стихотворение или спеть песенку, а взамен получить сладкий подарок, может любой маленький житель Приморья. Взрослым же предлагается сделать памятную фотографию на фоне красавицы-ёлки, символа наступающего года тигра и в красочных фотозонах.

Проработает «Тигровая гостиная» до 7 января включительно.

- Ждём вас в гости – в атмосферу добра, волшебства и сказки! – прокомментировали в администрации Владивостока.

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